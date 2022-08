Mainz hat ein neues Fastnachtsmotto für die Kampagne 2023

"In Mainz steht Fastnacht voll und ganz - für Frieden, Freiheit, Toleranz". So lautet das neue Mainzer Fastnachtsmotto.

Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) hat dieses Motto am Freitagvormittag bekannt gegeben. Es seien rund 100 Vorschläge für das Fastnachtsmotto der Kampagne 2023 eingereicht worden. Vorgabe war, dass die Begriffe "Fastnacht" und "Frieden" vorkommen.

Die Jury betonte noch einmal, warum das Wort "Frieden" in diesem Jahr so wichtig gewesen sei. Dass der Wunsch nach Frieden in der Ukraine und auf der ganzen Welt in der kommenden Kampagne eine große Rolle spielen solle.

Feiern und an Leute denken, denen es nicht so gut geht

Das fröhliche Feiern stehe dabei nicht im Widerspruch zu ernsten Themen. Die Mainzer Fastnachtsikone Margit Sponheimer, die ebenfalls in der Jury saß, sagte: "Wir Närrinnen und Narren feiern gerne, aber wir denken auch an die Leute, denen es nicht so gut geht." Und sie sagte auch, dass sie ein Zeichen setzen wolle: Es gehe weiter, man setze sich ein für Frieden, Freiheit, Toleranz – wie es im Motto ja auch heiße.

Ausgewählt hat das Motto eine Jury aus Fastnachtern, Politikern und Journalisten. Der Gewinner, dessen Motto ausgewählt wurde, erhält zwei Eintrittskarten für die Sitzung des MCV am Fastnachtssonntag.