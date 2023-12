Explodiertes Haus, Hornissen-Attacken, Tornado - 2023 war ein bewegtes Jahr in der Region rund um Mainz. Hier ein Rückblick auf die Themen, die Sie am meisten interessiert haben.

Das neue Jahr beginnt mit einem alten Aufreger-Thema: Klimaaktivistinnen und Aktivisten der Letzen Generation blockieren eine der Hauptstraßen in Mainz und sorgen für ein Verkehrschaos.

Auch ein anderes "altes" Thema begleitet die Region ins neue Jahr - Corona. SWR-Recherchen ergeben, dass Krankenhäuser in Mainz, Alzey und Bingen trotz Verbots ungeimpftes Personal eingesetzt haben.

Ein Unfall auf der Schiersteiner Brücke sorgt im Januar für ein Verkehrschaos im Mainzer Berufsverkehr. Das Besondere an dem Unfall: Offenbar waren Geldautomatensprenger auf der Flucht mit dem Wagen verunglückt.

Im Februar interessieren die Menschen in der Region vor allem zwei Themen: Die Oberbürgermeister-Wahl in Mainz und Fastnacht. Daneben haben es aber auch zwei tierische Themen in die Liste der meistgelesenen Artikel geschafft: Die Halsbandsittiche, die seit Jahr und Tag in Mainz leben und in Wiesbaden schlafen sowie eine Gruppe Rehe, die aus Wiesbaden nach Mainz flüchtete - allerdings über den schwierigen Wasserweg.

Und noch eine kuriose Geschichte sorgt im Februar in Mainz für Aufregung: Ein besonders spendabler Mainzer bringt sich am Rosenmontag an einer Tankstelle in die Bredouille: Erst lädt er alle Kunden ein, dann kann er selbst nicht mehr bezahlen.

Das Bistum Mainz legt die Ergebnisse der Missbrauchsstudie vor. Das Ergebnis ist erschreckend: Sexuelle Gewalt wurde auch im Bistum Mainz jahrzehntelang verharmlost, verschwiegen und nicht angemessen verfolgt. Mindestens 400 Missbrauchsfälle hat es gegeben.

Im Ingelheimer Stadtteil Heidesheim explodiert ein Einfamilienhaus. Wie durch ein Wunder kann der Bewohner unverletzt aus den Trümmern geborgen werden.

In einer Mainzer Facharztpraxis in der Nähe des Hauptbahnhofs attackiert eine Frau eine Arzthelferin mit einem Messer. Das Opfer wird schwer verletzt. Das Motiv der Täterin bleibt zunächst unklar. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie psychisch krank ist.

Im April greifen wir ein Thema auf, das auf viel Interesse stößt: Stress auf den Mainzer Wirtschaftswegen. Denn für die Bauern ist es ein Arbeitsweg. Viele andere nutzen die Wege für Freizeitaktivitäten wie Spazierengehen oder Fahrradfahren. Das sorgt für Konflikte.

Ebenfalls für Konflikte (aber auch für einige Lacher) sorgt eine weitere Geschichte aus Mainz. Am Rheinufer werden neue Bänke montiert - allerdings nicht mit Blick auf den Fluss, sondern auf den Parkplatz.

Es kommt nicht unerwartet und doch ist der Schreck groß: Nach dem Hype um seinen Corona-Impfstoff bricht beim Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech der Umsatz ein und das macht auch dem Mainzer Finanzdezernenten Günter Beck (Grüne) Sorge.

Der Personalmangel in den Pflegeberufen ist bekannt. Was im Mai öffentlich wird, ist aber dennoch kaum zu glauben: In der Mainzer Unimedizin steht eine Reinigungskraft am OP-Tisch und assistiert.

Und auch diese Geschichte schaffte es bundesweit in die Schlagzeilen: Ein Mann filmt einen Tornado über Mainz.

Mainz macht es sich schön im Sommer: Viele freuen sich auf die Johannisnacht und informieren sich im SWR über das Programm, andere bewundern den Umbrella Sky in der Mainzer Altstadt - ein bunter Himmel aus Regenschirmen.

Und während die Freibäder sich langsam füllen, füllt sich bei einem Bad Kreuznacher der Keller mit Freibad-Wasser - eine skurrile Geschichte, die viele lesen.

Ein tragischer Fall in Alzey beschäftigt uns im Juli: Offenbar hat eine erwachsene Frau monatelang mit ihrer toten Mutter in einem Haus gewohnt.

In Bad Kreuznach geht die Polizei auf Raubtier-Jagd, denn ein ausgebüxter Serval spaziert durch ein Wohngebiet.

Der Serval in Bad Kreuznach wurde wahrscheinlich illegal gehalten.

Aber was passiert eigentlich, wenn ein "legales" Haustier stirbt. Der Frage sind wir im Juli nachgegangen, denn Hunde und Katzen dürfen nicht im eigenen Garten begraben werden. Eine Möglichkeit ist, das tote Tier zum Wertstoffhof zu bringen. Der in Budenheim (Kreis Mainz-Bingen) nimmt beispielsweise Kadaver an - und manch ein Mitarbeiter wird dort zum Trauerbegleiter.

Es ist auch eine Tiergeschichte, die die Menschen im August am meisten interessiert: Hornissen greifen in Bad Kreuznach Hunde an. Teile eines Wanderweges müssen gesperrt werden.

Ein Dauerthema: Autofahrerinnen und Autofahrer, die bei einem Unfall auf der Autobahn keine Rettungsgasse bilden. Einen solchen Fall gibt es auch auf der A60 in Mainz. Die Feuerwehr bleibt dort auf dem Weg zu einem Unfall im Stau stecken.

Im September gibt es ein kurzes, aber heftiges Unwetter über Rheinhessen. Wir fragen bei Auto-Werkstätten in Worms nach und die sagen: Sie kommen mit den Reparaturen gar nicht mehr nach, so viele Dellen und Löcher müssen repariert werden.

Kein Artikel aus der Region wird 2023 häufiger gelesen. Aber eine Geschichte aus Bad Kreuznach interessiert im September auch: Es wird ein Verbot für Hunde auf dem Jahrmarkt beschlossen.

In Bingen-Büdesheim sorgt eine Messerattacke für Entsetzen. Ein 26-Jähriger Mann wird getötet, zwei Männer schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter kann auf der Flucht gefasst werden und sitzt in Untersuchungshaft. Hintergrund der Tat sollen Streitigkeiten in einem Gartenbaubetrieb sein.

Der 11.11. wird in Mainz traditionell auf dem Schillplatz gefeiert. So soll es auch in diesem Jahr sein - allerdings nur mit Ticket und das sorgt für reichlich Ärger.

Es gibt einen kleinen Wintereinbruch und das sorgt vor allem auf der anderen Rheinseite in Wiesbaden für ein Verkehrschaos. Was die Einsatzkräfte zusätzlich stresst: sinnlose Notrufe.

Warum bekommt nicht jeder, der möchte, einen Hund aus dem Tierheim? Warum schauen Tierheime auch auf das Alter der künftigen Herrchen und Frauchen? Mit diesen Fragen haben wir uns in einem Artikel im November beschäftigt und viel Resonanz bekommen.

In Worms geht ein Handyreparatur-Laden in Flammen auf. Die Gäste eines darüber liegenden Hotels bleiben unverletzt. Danach werden allerdings Vorwürfe laut: Der Brandschutz in dem Hotel war mangelhaft.

Mitten im samstäglichen Weihnachtsgeschäft geht nichts mehr: Stromausfall in großen Teilen von Mainz. Ein Isolationsfehler war wohl schuld.

Ein Fall aus Wiesbaden macht uns fassungslos: Nach einem Unfall lässt ein Vater sein sechs Monate altes Baby schwer verletzt im Auto zurück. Dem Mann droht nun eine Gefängnisstrafe wegen "Aussetzen eines Kindes".