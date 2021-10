Dankesfest für ehrenamtliche Fluthelfer

per Mail teilen

Der Kreis Alzey-Worms veranstaltet am Nachmittag ein Dankesfest für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die bei der Flutkatastrophe im Sommer Einsatz waren. Dazu wird auch der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) erwartet. Das Fest findet an der Alzeyer Feuerwache statt, denn auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Alzey waren seit Mitte Juli im Katastrophengebiet unterwegs. Sie haben unter anderem die Wassermassen in den Ahrtal-Gemeinden abgepumpt. Gedankt werden soll auch Vertretern des Deutschen Roten Kreuzes, der Bundeswehr und des Technischen Hilfswerkes aus Wörrstadt und Alzey. Das THW aus Wörrstadt war unter anderem für die Aufarbeitung von Trinkwasser im Ahrtal mit zuständig.