Es ist eines der größten und mächtigsten Dezernate in Mainz: das Finanzdezernat. Seit 15 Jahren hat es der Grünen-Politiker Günter Beck inne. Jetzt steht fest, wer sein Nachfolger werden soll.

Daniel Köbler hat am Montagvormittag bei einer Pressekonferenz der Mainzer Grünen seine Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters und Dezernenten für Finanzen, Beteiligungen, Sport bekannt gegeben.

Der Kreisvorstand und die Stadtratsfraktion der Mainzer Grünen hätten jeweils einstimmig beschlossen, die Kandidatur zu unterstützen, heißt es.

Köbler bisher Ortsvorsteher von Mainz-Oberstadt

Daniel Köbler ist seit 2004 Mitglied des Mainzer Stadtrats und seit 2019 Ortsvorsteher der Oberstadt. Außerdem sitzt er für seinen Partei im rheinland-pfälzischen Landtag, dort ist er unter anderem Sprecher für Finanzen und Sport.

Städtische Finanzen sollen mit Klimaschutz vereinbar sein

Er freue sich über das große Vertrauen und sei bereit, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen, so Köbler bei seiner Vorstellung. Mainz brauche eine nachhaltige Finanzpolitik und eine starke kommunale Beteiligungsstruktur. Wichtig sei ihm auch, dass alle städtischen Investitionen in Mainz mit dem Klimaschutz und der Klimaneutralität vereinbar seien. Dafür werde er sich mit voller Kraft einsetzen. Es sei für ihn eine Herzensangelegenheit, mehr Verantwortung für seine Stadt zu übernehmen.

Mehr Verantwortung für meine Stadt zu übernehmen, ist für mich eine Herzensangelegenheit.

Köbler ist in Mainz geboren, hat am Mainzer Gutenberg-Gymnasium Abitur gemacht und hat an der Johannes Gutenberg-Universität Politikwissenschaften, Soziologie, Jura und Sportwissenschaften studiert. Er lebt mit seiner Ehefrau und seinen drei Töchtern in Mainz. Privat ist ist 43-Jährige nach eigener Aussage ein leidenschaftlicher Fußballer und wenn die Temperaturen zweistellig sind, auch ein leidenschaftlicher Griller.

Wahl im Stadtrat am 21. Mai

Bevor Köbler Finanzdezernent in Mainz wird, muss er allerdings noch ein paar Hürden nehmen. So muss er bei der Mitgliederversammlung der Grünen im April erst einmal offiziell nominiert werden werden. Dann gibt es eine offizielle Ausschreibung der Stadt Mainz auf die sich noch weitere Bewerberinnen und Bewerber melden könnten. Und schließlich muss der 43-jährige dann noch im Mainzer Stadtrat gewählt werden - geplant ist das in einer Sondersitzung am 21. Mai.

Posten im Koalitionsvertrag den Grünen zugesichert

Allzu hoch dürften diese Hürden aber nicht sein, denn im Koalitionsvertrag zwischen Grünen, CDU und SPD im Mainzer Stadtrat ist vereinbart, dass die Grünen das Vorschlagsrecht für das Amt des Finanzdezernenten und Bürgermeisters haben. Sollte Köbler gewählt werden, tritt er sein Amt Anfang Februar 2026 an.

Finanzdezernent Günter Beck geht nach zwei Amtszeiten in den Ruhestand. Grüne Mainz

Günter Beck hört nach zwei Amtszeiten auf

Der bisherige Finanzdezernent Günter Beck hatte angekündigt, dass er zum Ende seiner zweiten Amtszeit als Dezernent aufhören und in Ruhestand gehen wird. Das ist im Februar 2026 so weit.

Neben Beck haben auch die SPD-Dezernenten Marianne Grosse und Eckart Lensch ihren Rückzug angekündigt. Ihre Nachfolger stehen bereits fest.