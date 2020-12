per Mail teilen

Der Brand im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Mainzer Neustadt ist gelöscht. Am Donnerstagmorgen war das Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr werde aber am Nachmittag immer wieder kontrollieren, ob sich möglicherweise Glutnester erneut entzündeten, teilte ein Sprecher mit. Die Bewohner dürften nun in ihre Wohnungen zurück. Nur die beiden Wohnungen, die direkt unter dem Dachstuhl liegen, dürften noch nicht wieder bezogen werden, so der Feuerwehrsprecher.

Warum das Feuer im Dachstuhl des Mehrfamilienhauses am Donnerstagmorgen ausgebrochen war, sei immer noch unklar. Die Kriminalpolizei müsse das nun ermitteln.

Verkehrsbehinderungen in der Neustadt

Die Polizei hatte die Straßen rund um den Einsatzort weiträumig abgesperrt. Busse und Bahnen konnten mehrere Stunden lang nicht fahren. Die Neustadt befindet sich im Zentrum von Mainz und ist ein dicht bewohnter Stadtteil.