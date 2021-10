per Mail teilen

Ein Dachstuhlbrand in Wörrstadt im Kreis Alzey-Worms hat am Mittwochmittag einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, ist niemand verletzt worden. Bei Ausbruch des Feuers hätten sich noch zwei Hunde in dem Haus befunden. Diese konnten von den Feuerwehrleuten befreit werden. Warum das Feuer ausgebrochen ist, weiß die Polizei noch nicht. Brandermittler sollen helfen, die Ursache für das Feuer herauszufinden.