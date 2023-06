Dachstuhlbrand in Freimersheim: Haus nicht mehr bewohnbar

Die Feuerwehr hat am Dienstagmorgen einen Dachstuhlbrand in Freimersheim gelöscht. Ein Haus wurde dabei so schwer beschädigt, dass es aktuell nicht mehr bewohnbar ist.

Nach Angaben des Wehrleiters der Verbandsgemeinde Alzey-Land war das Feuer aus noch ungeklärter Ursache im Dachstuhl des Nebengebäudes eines Wohnhauses ausgebrochen. Verletzt wurde demnach niemand. Am Wohnhaus seien jedoch große Schäden entstanden, sodass das Haus nicht mehr betreten werden dürfe. Die Bewohnerin sei bei Verwandten untergekommen. Auch eine Nachbars-Familie müsse vorübergehend ihr Haus verlassen, da es verraucht sei. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache im Dachstuhl des Nebengebäudes eines Wohnhauses aus. Feuerwehr Verbandsgemeinde Alzey-Land Brandursache wird jetzt ermittelt Die Feuerwehr wird nach Angaben des Wehrleiters bis zum Abend eine Brandwache halten. Warum das Feuer in dem Dachstuhl ausgebrochen ist, muss nun die Polizei ermitteln.