Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Waldböckelheim hat am frühen Sonntagmorgen einen hohen Schaden angerichtet. Verletzt wurde niemand.

Als die Feuerwehr gegen 4:30 Uhr am Sonntagmorgen an der Brandstelle eintraf, habe der Dachstuhl des Wohnhauses bereits in voller Ausdehnung in Flammen gestanden, teilte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr VG Rüdesheim mit. Die beiden Bewohner konnten von der Feuerwehr rechtzeitig aus dem Gebäude geholt werden und blieben bis auf einen Schock unverletzt. Wegen der engen Bebauung im Ortskern seien die Löscharbeiten schwierig gewesen. Die Bewohner der angrenzenden Häuser mussten die Gebäude verlassen und wurden von Einsatzkräften versorgt. Ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Häuser habe aber verhindert werden können, so Wehrleiter Christian Vollmer. Das Haus wurde durch den massiven Löschwassereinsatz stark beschädigt und ist unbewohnbar. Der entstandene Schaden liegt laut Polizei im sechsstelligen Bereich. Die Brandursache ist noch unbekannt.