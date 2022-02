Die Feuerwehr hat am Montag in Bad Kreuznach einen Dachs aus dem Ellerbach gerettet. Das Tier saß auf einem Strauch an einer hohen Ufermauer fest.

Der Dachs drohte abzutreiben. Ein Feuerwehrmann stieg in einem Eisrettungsanzug über eine Leiter zu dem Dachs hinunter und fing ihn mit einem Kescher ein. Damit wurde das Tier die hohe Ufermauer nach oben gebracht. Im Eisanzug fängt der Feuerwehrmann den in Not geratenen Dachs. Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach Das völlig entkräftete Tier wurde zur Wildtierstation St. Goar gebracht. Dort soll es wieder aufgepäppelt und später an der gleichen Stelle im Ellerbach wieder ausgesetzt werden. Insgesamt dauerte die Rettungsaktion rund vier Stunden, so die Bad Kreuznacher Feuerwehr.