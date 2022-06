Neue Webseite für Mainzer Stadtwerke nach Cyberangriff

Nach einem Hackerangriff sind die Mainzer Stadtwerke wieder online erreichbar. In einem ersten Schritt seien neue Internetauftritte und E-Mail-Konten erstellt worden, um Informationen bereitstellen und Kontaktmöglichkeiten anbieten zu können, teilten die Stadtwerke am Donnerstag mit. Die neue Hauptseite sei erreichbar unter www.mainzer-stadtwerke.info. Ansonsten werde weiter an der Lösung der Probleme gearbeitet. Der hessische IT-Dienstleister Count and Care war Opfer eines Hackerangriffs geworden. Zu den betroffenen Kunden gehört neben den Stadtwerken unter anderem auch der Energieversorger Entega.