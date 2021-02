per Mail teilen

Die Impfstudie an der Mainzer Universitätsmedizin ist nach eigenen Angaben nun auch offen für Beschäftigte aus anderen Gesundheitsberufen. Bislang durften nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Uniklinik an der Studie zu dem Corona-Impfstoff des Tübinger Herstellers Curevac teilnehmen. Immer wieder hätte es aber auch Anfragen aus Zahnarztpraxen oder Apotheken gegeben, heißt es von Seiten der Universitätsmedizin. Nach Angaben einer Sprecherin wurden bisher etwa 900 Beschäftigte geimpft, durch die Erweiterung auf andere Gesundheitsberufe könne die Studie jetzt schneller abgeschlossen werden. Insgesamt sollen in der aktuellen dritten Phase 2.500 Menschen den Impfstoff von Curevac testen.