Recycling-Kongress in der Rheingoldhalle

Unternehmen aus der Region beteiligen sich am Dienstag an einem Kongress, der sich unter anderem mit der Frage befasst, wie der Kunststoff der Zukunft aussieht. An der Online-Veranstaltung "cradle to cradle", sinngemäß vom Ursprung zum Ursprung, nehmen auch Vertreter des Mainzer Unternehmens Werner & Merz teil. Das Unternehmen zählt bundesweit zu den Pionieren in Sachen Recycling. Seit diesem Jahr bestehen die Flaschen der Marke Frosch zu 50 Prozent aus wiedergewonnenem Plastik aus dem Gelben Sack. Schirmherrin der Veranstaltung ist Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD).