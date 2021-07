per Mail teilen

Die Mainzer Universitätsmedizin will mit einem Comic spielerisch über Vorteile einer Corona-Impfung aufklären. Superhelden erzählen, wie sie das Immunsystem trainieren.

"Erna und Victor retten die Welt!", - so heißt der neue Comic der Mainzer Universitätsmedizin. Damit will die Unimedizin nach eigenen Angaben einen Beitrag dazu leisten, die Bevölkerung über die Vorteile einer Corona-Impfung aufzuklären. Die Zielgruppe des Comics umfasst alle Altersgruppen, die einen anderen Blickwinkel auf die Corona-Impfstoffe erhalten möchten. Er richtet sich an Jugendliche und Schüler, aber auch Erwachsene, die sich dem Thema spielerisch nähern möchten.

Superhelden Erna und Victor

Der Comic ist sowohl als Print-Fassung erhältlich als auch digital kostenlos abrufbar. Die Superhelden sind die Impfstoffe selbst.

Erna steht für mRNA-Impfstoffe, wie zum Beispiel der von Biontech/Pfizer, Victor für Vektor-Impfstoffe wie der von Astrazeneca. Jeder für sich erklärt anschaulich seine Wirkungsweise, zum Beispiel wie sie das Immunsystem gezielt trainieren, um besser gegen das Corona-Virus geschützt zu sein. Dabei klären sie auch über Risiken und Gerüchte auf. Zum Beispiel, wie hoch ist das Thrombose-Risiko? Oder: Machen Corona-Impfstoffe unfruchtbar?

Wie funktioniert eine Impfung?

"Der Comic erklärt mit einer Abenteuergeschichte, wie eine Impfung funktioniert und wie wir uns damit vor Erkrankungen schützen. Wir hoffen, damit weitere Bevölkerungsgruppen zu erreichen", sagt Prof. Dr. Norbert Pfeiffer von der Unimedizin Mainz.

Comic ist Teil einer Aufklärungskampagne

Der Impfstoff-Comic ist bereits die zweite Ausgabe seiner Art. Im Rahmen der Aufklärungskampagne „Wir für dich, du für alle“ erschien bereits ein Comic über die Übertragung des SARS-CoV-2-Virus sowie zum Infektionsschutz.