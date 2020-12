Die Entwicklung bei den Corona-Neuinfektionen in der Region ist in dieser Woche unterschiedlich. In den drei Landkreisen sind nur wenige neue Fälle hinzugekommen.

Die wenigsten neuen Coronafälle meldete mit neun der Landkreis Alzey Worms. Auch in Mainz-Bingen mit 15 und dem Landkreis Bad Kreuznach mit 13 blieb die Zahl der Neuerkrankungen innerhalb von einer Woche eher gering. In Worms dagegen kamen 31 neue Fälle hinzu. Bei fast der Hälfte davon, so die Mitteilung aus dem zuständigen Gesundheitsamt, lässt es sich nicht sagen, wo oder bei wem sich die Betroffenen angesteckt haben.

Die meisten Neuinfektionen in dieser Woche gibt es in Mainz. 57 Menschen sind erkrankt. Nach über zwei Monaten ohne, kam über das vergangene Wochenende ein neuer Corona-bedingter Todesfall hinzu. Insgesamt sind damit in Mainz bisher 29 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.