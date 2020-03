per Mail teilen

In der Verbandsgemeinde Langenlohnsheim-Stromberg (Landkreis Bad Kreuznach) wird am Sonntag ein neuer Rat und ein neuer Bürgermeister gewählt. Von Seiten der betroffenen Gemeinden gibt es Kritik.

Trotz Corona-Pandemie wird die Wahl in der neu fusionierten Verbandsgemeinde Langenlohnsheim-Stromberg nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums wie geplant stattfinden, ebenso wie die Wahl für den Posten des ehrenamtlichen Stadtbürgermeisters in Kirn.

Vorbereitungen weit fortgeschritten

Grund sei, dass die Vorbereitungen für die Wahlen schon weit fortgeschritten seien. Unter anderem hätten schon tausende Menschen ihre Stimme per Briefwahl abgeben.

Außerdem werde die Wahlen unter Beachtung aller Hygienevorschriften durchgeführt. So soll ausreichend Handreinigungs- und Desinfektionsmittel bereitgestellt werden. Bürger könnten ihren eigenen Stift mitbringen, um die Kreuze zu machen. Außerdem sollen in den Wahllokalen Aushänge mit den Verhaltensregeln zum Schutz vor Infektionskrankheiten angebracht werden.

"Maßnahmen nicht ausreichend"

Mehrere Bürgermeister aus den betroffenen Gemeinden der Verbandsgemeinde hatten kritisiert, dass die Wahl stattfinden soll. Sie sind der Meinung, dass Wähler und Helfer in den Wahllokalen nicht ausreichend vor einer Corona-Infektion geschützt seien. Es sei absurd, dass man einerseits die Menschen auffordere, zuhause zu bleiben und andererseits zu einer Wahl aufrufe, so Urs-Peter Mergard, Mitglied des Gemeinderates in Schöneberg.