Mainzerinnen und Mainzer können sich am Sonntagabend um 20.00 Uhr solidarisch mit den Helferinnen und Helfern zeigen, die wegen des Corona-Virus im Einsatz sind. Erst werde in den Fenstern, Balkonen oder in den Gärten geklatscht, später werde ein Lied gesungen, so die Organisatorin. Begleitet werden kann das Lied mit Instrumenten oder Kochtöpfen. Mit dieser Aktion soll ein Zeichen für Zusammenhalt, Respekt und Dankbarkeit gesetzt werden. Die Veranstalterin hat die Aktion am überraschend von Freitag auf Sonntag verschoben.