Weil in Oppenheim eine Frau nicht so viel Klopapier bekommen hat, wie sie wollte, stahl sie es einfach. Dann plagte sie aber wohl das schlechte Gewissen.

Laut Polizei wollte die 37-jährige Frau aus Ober-Olm mehr als 30 Packungen feuchtes Toilettenpapier, Desinfektionstücher und Desinfektionsspray kaufen. Eine Mitarbeiterin wies die Kundin aber darauf hin, dass das Geschäft den Verkauf von Hygieneartikel beschränkt hab habe. Sie dürfe nur eine geringere Menge pro Person verkaufen.

Daraufhin floh die Kundin mit den unbezahlten Waren. Die Drogerie-Mitarbeiterin alarmierte die Polizei. Nachdem die Beamten in Oppenheim die Ermittlungen aufgenommen hatten, meldete sich am selben Abend die Diebin freiwillig bei der Polizei in Mainz und händigte das Diebesgut wieder aus. Die Frau wurde wegen Diebstahls angezeigt.