Über das Unternehmen CoviMedical

CoviMedical ist ein junges Unternehmen aus Dillenburg (Hessen). Nach eigenen Angaben ist man inzwischen bundesweit führender Anbieter von Corona-Testzentren. Aus der Veranstaltungsbranche kommend, biete man auch Ländern und Kommunen maßgeschneiderte Lösungen für Corona-Schnelltests an. In Rheinland-Pfalz betreibt das Unternehmen neben den beiden Mainzer Testzentren am Hauptbahnhof und im Stadtteil Gonsenheim ein Testzentrum in Ahrweiler. In der Stadt Wiesbaden gibt es zwei weitere Standorte.