Die Amtsgerichte in der Region Rheinhessen-Nahe sind zunehmend mit Verfahren wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen beschäftigt. Etwa 20 Verfahren gab es nach Angaben einer Sprecherin bisher am Amtsgericht in Bad Kreuznach. Häufig gehe es um Verstöße gegen die Kontaktregeln und Abstandgebote während der ersten Phase der Corona-Pandemie im Frühjahr. Das Amtsgericht Bingen meldet bisher 17 Verfahren, rechnet aber noch mit einer deutlichen Zunahme. Die Bußgeldbescheide aufgrund von Verstößen in der Stadt Mainz und dem Kreis Alzey-Worms werden vom Kreis Mainz-Bingen mit erstellt. Für Einsprüche dagegen ist dann das Amtsgericht in Bingen zuständig.