Im Pflegeheim des Arbeiter-Samariter-Bundes im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld sind zehn Bewohner und zwölf Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert. Die betroffenen Bewohner seien in ihren Zimmern isoliert, die Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne, so Andrea Silberhorn vom ASB. Bereits Mitte April habe es erste Corona-Infektionen in dem Pflegeheim gegeben. Zu Hochzeiten seien bis zu 31 Bewohner infiziert gewesen, sieben Bewohner seien bedauerlicherweise im April verstorben. Mittlerweile habe man die Situation gut im Griff und hoffe, in zwei Wochen Corona-frei zu sein, betont Andrea Silberhorn. Die AZ hatte zuerst darüber berichtet.