Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region Rheinhessen-Nahe geht langsam zurück. Der sogenannte Inzidenzwert liegt allerdings in allen Landkreisen und den Städten Mainz und Worms weiterhin über 100.

Der Inzidenzwert zeigt an, wie viele Menschen sich innerhalb von einer Woche pro 100.000 Einwohner neu mit Corona infiziert haben. Den höchsten Wert in der Region hat dabei der Landkreis Bad Kreuznach mit über 180. Die Verantwortlichen hoffen nun darauf, dass mit den heute beginnenden Impfungen in einem Alten- und Pflegewohnheim die Zahl deutlich zurückgeht. Kaum verändert hat sich der Wert in der Stadt Worms mit fast 160. In der Stadt Mainz liegt die Inzidenzzahl bei knapp über 120, ein deutliche Verbesserung gegenüber der Vorwoche. Noch besser haben sich die Zahlen in den Kreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms entwickelt. Dort nähert man sich langsam der 100er-Marke.