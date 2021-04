Die Corona-Inzidenz ist in den Kreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms den dritten Tag in Folge leicht gesunken. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz täglich veröffentlicht. Auch im Kreis Bad Kreuznach ist die Indidenz leicht gesunken und liegt aktuell wieder unter 100. In Worms liegt die Zahl nach wie vor bei über 200, stieg aber zuletzt ebenfalls nicht weiter an. Einzig in Mainz gab es einen leichten Anstieg auf aktuell 121.