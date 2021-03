Die Corona-Inzidenzzahlen sind in der vergangenen Woche in der gesamten Region gestiegen. Einen Inzidenzwert unter 50 gibt es nur noch in den Landkreisen Mainz-Bingen und Bad Kreuznach. Mainz liegt nach Angaben des Landesuntersuchungsamts bei 61, Worms sogar bei 80 und im Landkreis Alzey-Worms beträgt die 7-Tage-Inzidenz aktuell 66. Dort gibt es zur Zeit unter anderem Ausbrüche in einer Jugendhilfe-Einrichtung in Osthofen und in der Landmetzgerei Sutter in Gau-Bickelheim. Nach Angaben einer Sprecherin der Kreisverwaltung sind dort weitere 330 Mitarbeiter getestet worden, die Ergebnisse stehen noch aus. 17 bestätigte Fälle gebe es bisher. Allerdings sei der Anstieg der Inzidenz im Landkreis auf ein insgesamt diffuses Infektionsgeschehen zurück zu führen. Es gebe auch Ausbrüche in Schulen und Kitas, so die Sprecherin