Aufgrund der sinkenden Coronazahlen werden in Mainz ab Montag wieder die Schulen für Wechselunterricht geöffnet. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.



Einige Schulen haben das auch bereits den Eltern geschrieben. Demnach können die Kinder bis zu den Pfingstferien noch jeweils an vier Tagen in die Schule kommen. Die restlichen Tage lernen sie weiterhin zuhause. An den Präsenztagen sollen die Schüler einen Corona-Schnelltest machen.

Öffnung im Rahmen der Bundesnotbremse

Erlaubt wird der Wechselunterricht wieder, weil in Mainz die Sieben-Tage-Inzidenz nun den fünften Werktag in Folge unter 165 liegt. Die sogenannte Bundesnotbremse sieht in einem solchen Fall vor, dass die Schüler wieder in die Schule dürfen. Auch die Kitas können wieder öffnen.

Mainz-Bingen ohne nächtliche Ausgangssperre?

Im Landkreis Mainz-Bingen gilt die Bundesnotbremse ab Sonntag wahrscheinlich gar nicht mehr, da die Inzidenz dort stabil unter 100 liegt. Dann kann zum Beispiel die nächtliche Ausgangssperre entfallen.