Es stecken sich wieder mehr Menschen mit Corona an

Die Coronazahlen steigen in der Region Rheinhessen-Nahe wieder an. Im Landkreis Mainz-Bingen liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 517, in der Stadt Mainz bei 488. Noch sei die Kreisverwaltung nicht in Alarmstimmung, sagte ein Sprecher des Landkreises Mainz-Bingen. Das könne sich aber ändern, sollten die Zahlen weiter steigen. Auch im Landkreis Bad Kreuznach ist die Inzidenz im Laufe der Woche nach oben geklettert, auf nun 386. Wahrscheinlich liege die Zahl noch deutlich höher, sagte der für Corona zuständige Sprecher des Landkreises. Viele infizierte Menschen ließen keinen PCR-Test mehr machen. In die Statistik gingen aber nur PCR-Tests und keine Schnelltests ein. Grund für die steigenden Ansteckungszahlen sei, dass die Menschen wieder deutlich mehr Kontakte pflegten und dass dabei weniger auf Schutzmaßnahmen geachtet werde. Auch die neue Omikron-Variante könnte zu den höheren Zahlen beitragen.