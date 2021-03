per Mail teilen

Wegen der Coronakrise haben viele kleine und mittelständische Unternehmen in Rheinhessen enorme wirtschaftliche Einbußen, teilweise bis zu 100 Prozent. Besonders Messebauer, Hotel, Gastronomie und Schausteller sind betroffen.

Für Messebauer in der Region geht die Auftragslage gegen null - nicht zuletzt wegen der Absage der Rheinland-Pfalz-Ausstellung. März sei eigentlich ein Kampfmonat mit besonders viel Umsatz, berichtet der Mainzer Messebauer Alex Bosche. Rund 200.000 Euro Umsatz fielen ihm jetzt komplett weg und auch im April seien schon 70 Prozent der Aufträge abgesagt.

"Wenn wir nächsten Monat nicht die Kurve kriegen, dann wird es Hartz IV geben", sagt Bosche. Die Nachrichten seiner Branchenkollegen in einer gemeinsamen What's App-Gruppe mag er gar nicht mehr lesen. "Die kriegen alle Panik."

Restaurant- und Hotelbetreiber in Rheinhessen leiden

Die Industrie- und Handelskammer Rheinhessen bestätigt, dass es den Messebauern besonders schlecht geht. Aber auch Hotel, Gastronomie und Veranstalter seien wirtschaftlich stark durch die Coronakrise betroffen, sagt Sprecher Stefan Linden. Der Industrie- und Handelskammertag hatte in einer Blitzumfrage Anfang der Woche erhoben, dass in allen Branchen im Schnitt mindestens die Hälfte der Umsätze ausfallen. "Wir gehen davon aus, dass das auch auf Rheinhessen zutrifft", so Linden.

Auch der Verband des Hotel- und Gastgewerbes Dehoga spricht von einer "verheerenden Situation". Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Präsidents Gereon Haumann blieben auch in Mainz viele Tische und Hotelbetten leer. Im ganzen Land lägen die Einbußen bei durchschnittlich knapp 40 Prozent. Der Umsatzausfall Betrug im Februar und März bisher rund 150 Millionen Euro. 60 Prozent davon beträfen den Businessbereich, also Veranstaltungen wie Tagungen in Hotels.

Bei vielen Restaurants bleiben die Tische zum größten Teil leer. Imago imago images / imagebroker

Millionenverluste für Schott erwartet

Große Unternehmen wie Schott spüren auch die wirtschaftlich schwierige Lage im Bezug auf das Coronavirus. Sollte die Produktion wegen zu vieler kranker Mitarbeiter nicht weitergehen können, heißt es aus dem Unternehmen, könnte das Schott Millionen Kosten.

Die Coronakrise bekomme auch der Einzelhandel langsam zu spüren, sagt Martin Lepold, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mainz. Es sei ruhig geworden in der Innenstadt von Mainz, viele Parkplätze blieben leer. Verkaufsaktionen würden alle abgesagt. "Jetzt Werbung zu machen, dass die Leute zum Einkaufen in die Stadt kommen sollen und damit krampfhaft positive Stimmung zu machen, das ist auch nicht richtig", findet Lepold.

Auch das Marktfrühstück vor dem Mainzer Dom wurde abgesagt - das trifft die Schausteller. SWR

Schausteller haben "Totalausfall"

Besonders hart trifft es die Schausteller. Der Sprecher des Schaustellerverbands Rheinhessen, Georg Spreuer, bezeichnet die Auftragslage als "kompletten Totalausfall". Rheinfrühling, Marktfrühstück, Rheinland-Pfalz-Ausstellung - das alles wären die ersten Einnahmen nach dem sogenannten Winterlager. Das fiele jetzt alles weg. "Wir müssen jetzt unsere Ersparnisse aufbrauchen und Kosten sparen, bis wir wieder Geld verdienen können", sagt Spreuer. Eine ganze Saison zu verlieren, würde Existenzen zerstören.

Besonderes Problem: Eigentlich würde jetzt das Personal anreisen. Wenn es keine Aufträge gibt, muss es sich etwas anderes suchen, steht dann aber später in der Saison nicht mehr zur Verfügung. "Das ist eine ganz schwierige Situation", sagt Georg Spreuer.

Finanzielle Hilfe gefordert

Eines haben alle gemeinsam: Die Unternehmer fordern finanzielle Hilfe vom Bund. Sonst drohe "reihenweise Bankrott", bringt es Dehoga-Präsident Haumann auf den Punkt. Mitte der Woche hat das Bundesfinanzministerium bereits ein "Milliarden-Schutzschild für Betriebe und Unternehmen" angekündigt. Über ihre Hausbanken sollen Unternehmen den Zugang zu Krediten und Bürgschaften bei der staatlichen KfW-Bank erhalten.