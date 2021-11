Corona-Warnstufe 2 in der Region Rheinhessen/Nahe

Zwei Grenzwerte sind überschritten: In allen Kreisen und Städten der Region Rheinhessen/Nahe gilt jetzt die Corona-Warnstufe 2.

In den Kreisen Alzey-Worms, Bad Kreuznach und Mainz-Bingen gilt seit Montag (22.11.21) die Corona-Warnstufe 2 - ebenso in den Städten Mainz, Worms und Bad Kreuznach. Nach Angaben der zuständigen Behörden liegen zwei der drei entscheidenden Indikatoren über dem jeweiligen Grenzwert: die Corona-Inzidenz der jeweiligen Städte und Kreise und der Anteil der Covid-19-Patienten an der Intensivbetten-Kapazität in Rheinland-Pfalz.

Mehr als sechs Prozent der Intensivbetten in Rheinland-Pfalz sind nach Angaben der Behörden mit Covid-19-Erkrankten belegt. Weil der Wert an drei aufeinander folgenden Werktagen auf sechs Prozent oder darüber geblieben ist und weil die Inzidenz in den Städten und Landkreisen in dieser Zeit höher als 100 war, gilt inzwischen fast überall in Rheinland-Pfalz die zweite Corona-Warnstufe.

Strengere Regeln bei Veranstaltungen

Bei Warnstufe 2 gelten strengere Regeln, beispielsweise bei Zusammenkünften und Veranstaltungen, in der Schule oder beim Sport. Das betrifft vor allem Personen, die nicht geimpft sind. So gilt beispielsweise in den Schulen wieder eine Maskenpflicht am Platz und im Schulgebäude - ausgenommen von dieser Regelung sind Grundschulen.

Bei Veranstaltungen im Freien ändert sich an den bestehenden Regeln nichts. Bei Veranstaltungen in Innenräumen dürfen nur noch zehn statt wie bisher 25 Personen teilnehmen, die ungeimpft beziehungsweise nicht von Corona genesen sind.

Warnstufe 2 gilt vorerst bis Mittwoch

Die Warnstufe gilt allerdings vorerst nur bis Mittwoch, da dann die neue Coronabekämpfungsverordnung des Landes in Kraft tritt. Dann wird voraussichtlich nur noch die Hospitalisierungsinzidenz berücksichtigt werden. Details hat der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) diesen Montag vorgestellt. Die Hospitalisierunginzidenz oder- rate gibt Auskunft über die Belastung in den Krankenhäusern. Der Wert gibt an, wie viele Patientinnen und Patienten in den vergangenen sieben Tagen wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus mussten.