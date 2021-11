Corona-Warnstufe 2 ab Montag im Kreis Alzey-Worms

Von Montag (22.11.21) an gilt im Kreis Alzey-Worms die Corona-Wanrstufe 2. Nach Angaben der Kreisverwaltung wurden an drei Werktagen in Folgen zwei von drei Indikatoren überschritten: die 7-Tage-Inzidenz und der Anteil der Intensivbetten. Bei der Warnstufe 2 dürfen höchstens zehn ungeimpfte Personen zusammenkommen. In Schulen im Kreis Alzey-Worms gilt ab Montag wieder die Maskenpflicht am Platz und im Schulgebäude - ausgenommen sind Grundschulen. Im Freien müssen Schülerinnen und Schüler keine Maske tragen. Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind bei der Warnstufe 2 bis zu 100 Menschen erlaubt.