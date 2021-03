In der Kläranlage in Mainz konnten in Abwasserproben Coronaviren nachgewiesen werden. Ein Team aus Wissenschaftlern hat im Rahmen einer bundesweiten Studie herausgefunden, dass die gemessenen Viren-Werte im Abwasser einen ähnlichen Trend anzeigen wie die Inzidenzzahlen. Aus der Mainzer Kläranlage wurden insgesamt 55 Abwasserproben analysiert. Das Ergebnis: Sie enthalten eindeutig Reste von Coronaviren, denn viele Menschen, die an Covid-19 erkranken, scheiden die Viren mit ihrem Stuhlgang aus. So gelangen sie ins Abwasser. Die Erkenntnisse aus Mainz und rund 50 weiteren Kläranlagen in Deutschland könnten nun dazu dienen, eine Art Frühwarnsystem für lokale Corona-Ausbrüche zu erstellen, so der Virologe und Leiter der Studie, René Kallies. Wenn bestimmte Grenzwerte im Abwasser für einzelne Gebiete überschritten würden, könne das auf einen Anstieg der Infektionszahlen hindeuten – womöglich früher als die Zahlen vom Robert Koch-Institut. Das müsse aber noch weiter erforscht werden, so der Virologe.