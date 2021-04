per Mail teilen

Die Stadt Bad Kreuznach hat wegen zahlreicher Corona-Kontaktverstöße den Parkplatz „Hungriger Wolf“ gesperrt. Der Parkplatz in der Nähe des Stadtteils Winzenheim sei ein beliebter Treffpunkt. Er werde in den sozialen Medien derzeit auch überregional beworben. Nach Angaben der Stadt hatte die Polizei bei Kontrollen am vergangenen Wochenende mehr als 50 Personen und ebenso viele Fahrzeuge festgestellt. Auch die angrenzende Fahrbahn sei zum Parken mitbenutzt worden. Um Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen zu vermeiden, bleibe keine andere Wahl, als den Parkplatz für die nächsten Wochen zu sperren.