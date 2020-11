In der Nacht zum Sonntag haben in Oppenheim mehrere Jugendlichen gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen verstoßen. Nach Angaben der Polizei meldete eine Anwohnerin, dass die Gruppe bei Wohnungen klingeln und gegen Gegenstände treten würde. Die Beamten traf acht Personen zwischen 15 und 22 Jahren an, die in Oppenheim, Nierstein und Dienheim wohnen. Weil alle Beteiligten unterschiedlichen Haushalten angehören und gegen die Hygieneregeln verstießen, wurde laut Polizei gegen jede Person ein Bußgeldverfahren eingeleitet.