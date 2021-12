Viele Kinder und Jugendliche Corona positiv

Im Kreis Alzey-Worms sind besonders Kinder und Jugendliche von Corona-Neuinfektionen betroffen. Die Realschule plus in Gau-Odernheim ist deshalb noch fast zwei Wochen geschlossen. Insgesamt sind im Kreis Alzey-Worms fast 20 Schulen und Kitas von Corona-Neuinfektionen betroffen. Diese Tendenz zeigt sich auch bei den Inzidenzen der unter 20-Jährigen: Mit über 594 liegen die Zahlen in dieser Altersgruppe nirgends höher in der Region Rheinhessen-Nahe. Auch über alle Altersgruppen hinweg liegt Alzey-Worms mit einer Inzidenz von über 430 am höchsten in der Region. In Mainz-Bingen und Bad Kreuznach schwanken über die Woche die Inzidenzen zwischen 200 und 300. Der Kreis Bad Kreuznach ist zudem zufrieden mit den Impf-Fortschritten. Durch mobile Teams seien in dieser Woche fast 900 Impfungen verabreicht worden – 20 Prozent davon seien Erstimpfungen gewesen.