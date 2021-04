per Mail teilen

Hühner halten – das liegt im Trend wie lange nicht mehr! Prinz Harry und Meghan, Tagesschausprecherin Judith Rakers, Barbara Schöneberger - alle suchen Entspannung beim Federvieh. Seit Beginn der Pandemie kommen offenbar immer mehr Leute aufs Geflügel: Manche Hühnersorten sind komplett ausverkauft. Wer einen Stall bestellt, muß mit Wartezeiten rechnen. Was ist so toll am Federvieh? Eine Hühnerhalterfamilie aus Mainz erzählt vom Gefiederglück: Mehlwürmer-Füttern und ganz viel Hühnerrmist!