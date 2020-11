Auf dem Messegelände im Gewerbegebiet in Mainz-Hechtsheim wird ein neues Corona-Testzentrum eingerichtet. Laut Universitätsmedizin Mainz werden derzeit die benötigten Zelte aufgebaut und Strom- und Computeranschlüsse installiert. Das Corona-Testzentrum soll so schnell wie möglich einsatzbereit sein. Die Landesregierung hatte den Aufbau weiterer Teststationen angekündigt, um die bestehenden Einrichtungen zu entlasten. In Mainz-Hechtsheim sollen Menschen getestet werden, die keine Symptome für eine Corona-Infektion haben, die aber Kontakt zu Erkrankten hatten. Die Abstriche würden von der Unimedizin selbst ausgewertet, so die Sprecherin. Weil die Klinik für den Betrieb des Testzentrums nicht ausreichend eigenes Personal hat, werden etwa 20 Bundeswehrsoldaten aushelfen.