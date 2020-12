In Mainz wird am Freitagnachmittag ein neues Corona-Testzentrum eröffnet. Es befindet sich auf dem Messegelände im Stadtteil Hechtsheim.

Das neue Testzentrum wird von der Mainzer Universitätsmedizin betrieben und von der Bundeswehr sowie dem Malteser Hilfsdienst unterstützt.

Es ist künftig als Anlaufstelle für Menschen gedacht, die keine Covid-19-Symptome haben, für die aber vom Gesundheitsamt oder Hausarzt ein Corona-Test angeordnet wurde sowie für Menschen, deren Corona-Warn-App rot anzeigt. Das betrifft zum Beispiel Reiserückkehrer aus Risikogebieten, Kontaktpersonen von Erkrankten, aber auch Mitarbeiter aus Krankenhäusern, Kitas und Schulen. Sie sollen laut Unimedizin künftig in dem Zelt auf dem Mainzer Messegelände auf Covid-19 getestet werden.

So funktioniert das Ganze

Um einen Termin zu bekommen, muss erst ein Fragebogen auf der Internetseite der Mainzer Unimedizin ausgefüllt werden. Anschließend kann ein Termin ausgemacht werden. Dieser wird dann per E-Mail bestätigt. Diese Bestätigung muss beim Test vorgezeigt werden.

Auf dem Messegelände gibt es insgesamt sechs Anmeldeterminals. Von dort aus wird man weitergeleitet in eine der kleinen Testkabinen, wo dann der Abstich gemacht wird.

Anfangs können 500 Menschen am Tag getestet werden. Laut Unimedizin soll die Kapazität aber sukzessive auf 1.000 am Tag erhöht werden. Die Proben werden dann in die Uni gebracht und dort ausgewertet.

Auf dem Mainzer Messegelände werden nur Menschen aus Mainz und dem Landkreis Mainz-Bingen getestet.

In Bad Kreuznach (auf dem Gelände von Sankt Marienwörth) und Alzey (in der Ärztlichen Bereitschaftspraxis an der DRK-Klinik) sind bereits solche Testzentren eröffnet worden. Insgesamt werden 20 neue lokale Testzentren in ganz Rheinland-Pfalz geschaffen.