Corona-Testzentren von CoviMedical bleiben geöffnet

CoviMedical, einer der größten Anbieter von Corona-Schnelltests in Rheinhessen, wird alle Testzentren weiter betreiben. Das hat ein Unternehmenssprecher dem SWR bestätigt. Allerdings sei der Personalbedarf sehr viel höher, seit überprüft werden müsse, wer einen Corona-Test bezahlen muss und wer nicht. Seither sei auch die Zahl der Tests in den Zentren um 25 bis 30 Prozent gesunken. CoviMedical betreibt allein in Mainz drei Teststationen sowie weitere in Bingen, Nieder-Olm, Ingelheim oder Worms. Andere Anbieter in Rheinhessen haben ihre Teststationen wegen mangelnder Nachfrage inzwischen geschlossen.