In Rheinhessen haben die ersten Corona-Schnelltestzentren eröffnet. Teilweise wurden sie in Sporthallen errichtet, es testen aber auch Arztpraxen und Apotheken. Die Nachfrage war groß.

Unter anderem öffnete am Mittag das Zentrum in der Schulsporthalle in Monsheim (Kreis Alzey-Worms). Dort warteten bereits zur Eröffnung Dutzende Menschen vor der Tür, um sich kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. Auch in der Wißberghalle in Sprendlingen (Kreis Mainz-Bingen) ist das jetzt möglich, allerdings nur mit vorheriger Anmeldung und Termin. Am Montag hatten sich dort bereits 30 Menschen angemeldet.

Im Corona-Schnelltestzentrum in Monsheim werden seit Montag Schnelltests durchgeführt. SWR Karin Pezold

Kostenlose Tests auch in Arztpraxen und Apotheken

Auch einige Apotheken und Arztpraxen bieten seit Montag kostenlose Corona-Schnelltests an. Dort gab es zum Teil schon am Montagmorgen eine sehr große Nachfrage. Das Telefon stehe nicht still, hieß es beispielsweise von der Apotheke im Facharztzentrum "MED" in Mainz. Man sei fast schon am Limit, das werde sicher eine volle Woche. In der Mainzer Mohren-Apotheke würden bereits Termine für die nächste Woche vergeben, teilte eine Mitarbeiterin mit. Alle 20 Minuten könne eine Person getestet werden. Seit 8 Uhr Montag früh sei die Nachfrage riesig.

Corona-Schnelltests sind noch nicht überall verfügbar

Wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) mitteilte, haben landesweit rund 300 Schnelltestzentren am Montag den Betrieb aufgenommen. In vielen anderen Zentren sind die entsprechenden Tests aber noch nicht überall verfügbar. So heißt es vom Medizinischen Versorgungszentrum Valentinum in Hargesheim (Kreis Bad Kreuznach), bislang habe man mit dem Angebot noch nicht starten können, weil noch keine Schnelltests angekommen seien. Auch die größeren Testzentren im Kreis Bad Kreuznach sowie das Testzentrum in der Albiger Straße in Alzey öffnen nach Auskunft der Corona-Stabsstellen erst am Dienstag.

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat auf ihrer Homepage eine umfassende Übersicht zu den kostenlosen Testmöglichkeiten veröffentlicht. Einen Überblick über einige Testzentren in der Region Rheinhessen-Nahe finden Sie außerdem hier:

Diese Corona-Schnelltestzentren gibt es in der Mainzer Region