Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium plant derzeit die Einrichtung örtlicher Corona-Testzentren. Vier davon sollen in der Region Rheinhessen entstehen.

Ein Testzentrum ist nach Angaben der Kreisverwaltung Alzey-Worms im DRK-Krankenhaus in Alzey geplant. Eine weitere Station solle in der Stadt Worms eingerichtet werden.

Für den Landkreis Mainz-Bingen ist eine entsprechende Einrichtung im Heilig-Geist-Hospital in Bingen vorgesehen. Dort sollen vor allem Kontaktpersonen von Infizierten abgestrichen werden, so eine Sprecherin der Kreisverwaltung. Auch wenn größere Gruppen, zum Beispiel von einer Firma, getestet werden müssten, könne dies dort geschehen.

Neuer Ort für Teststation in Mainz gesucht

Für Mainz sucht die Stadt Mainz noch nach einem Standort für eine Teststation. Eigentlich sollte diese in der ehemaligen Fachhochschule in Mainz-Gonsenheim eingerichtet werden. Dagegen formierte sich Widerstand. Eine Corona-Teststation in unmittelbarer Nähe zu vier Schulen gehe gar nicht, sagte die Gonsenheimer Ortsvorsteherin Sabine Flegel (CDU) dem SWR. Dort könnten möglicherweise an Corona erkrankte Menschen über den Schulhof laufen und nach dem Eingang zur Teststation suchen.

Die zuständige Mainzer Dezernentin Manuela Matz (CDU) teilte mit, der Standort ehemalige Fachhochschule werde gestrichen. Man habe der Universitätsmedizin zwei andere Möglichkeiten angeboten, diese seien nun in der Prüfung. Die Unimedizin soll die Teststation in Mainz einrichten.

Entlastung für Gesundheitsämter

Mit den Corona-Testzentren würden die Gesundheitsämter entlastet, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Zurzeit werden in der Region Tests von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten durchgeführt sowie in den sogenannten Fieberambulanzen in Ingelheim und Alzey.