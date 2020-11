Die neue Corona-Teststation am DRK-Krankenhaus in Alzey nimmt am Donnerstag den Betrieb auf. Das sagte der kaufmännische Direktor der Klinik, Michael Nordhoff. Bei sechs Patienten sollein Abstrich gemacht werden. Dafür sei eine Bescheinigung des Hausarztes notwendig, so Nordhoff, Patienten ohne eine solche Überweisung würden nicht behandelt. Die Auswertung der Tests erfolgt in einem Labor in Koblenz. Der Corona-Teststation am DRK-Krankenhaus in Alzey wurde vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsamt veranlasst. Abstriche werden dort bis auf Weiteres montags bis donnerstags durchgeführt.