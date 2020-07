Am Montag sind im fleischverarbeitenden Betrieb Sutter in Gau-Bickelheim Corona-Tests durchgeführt worden. Die Ergebnisse von rund 1.000 Beschäftigten liegen vor.

In der Großmetzgerei im Kreis Alzey-Worms gab es bislang keine positiven Test-Ergebnisse. Das teilte eine Sprecherin der Kreisverwaltung mit. Man habe bei etwa 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Abstriche gemacht. Bei etwa 200, die aktuell krank geschrieben seien oder sich im Urlaub befänden, werde man die Tests vor Arbeitsbeginn machen. Drei Fälle müssen nach Angaben der Kreisverwaltung aus technischen Gründen wiederholt werden.

Sutter ist laut Gesundheitsministerium der größte fleischverarbeitende Betrieb in Rheinland-Pfalz. Die Tests gingen am Montag bis in den Abend hinein und fanden während des normalen Geschäftsbetriebs statt.

140 Corona-Tests pro Stunde

1.200 Corona-Tests an einem Tag - das konnte das Gesundheitsamt des Kreises Alzey-Worms nach eigenen Angaben allerdings nicht allein stemmen. Es ist unterbesetzt. Deshalb bekam es Unterstützung von Bundeswehr und Deutschem Roten Kreuz (DRK). Die Bundeswehr führte die Tests durch, das DRK übernahm Logistik und Verpflegung, so der Geschäftsführer des Kreisverbandes Alzey, Norbert Günther. Alles sei sehr geordnet abgelaufen. In beiden Sutter-Werken in Gau-Bickelheim wurden Teststationen eingerichtet, etwa 140 Tests seien pro Stunde gemacht worden.

Mitte der Woche kommen Testergebnisse

Die Kreisverwaltung ging bereits davon aus, dass es keine positiven Corona-Testergebnisse geben wird. Bei Sutter wird nicht geschlachtet, wie bei Tönnies in Nordrhein-Westfalen, wo sich über 1.500 Menschen mit dem Coronavirus infiziert hatten. Deshalb seien die klimatischen Bedingungen innerhalb des Betriebes anders. Bisherige Überprüfungen durch das Gesundheitsamt bei Sutter hätten auch keinerlei Beanstandungen ergeben. Bei Begehungen in den vergangenen Wochen seien die Corona-Abstandsregeln und die Maskenpflicht eingehalten worden. Zudem seien die Arbeiter in firmeneigenen Appartements untergebracht und nicht in Massenunterkünften.