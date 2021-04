In Kirn werden am Donnerstag noch einmal einige hundert Menschen auf Corona getestet. Nach Angaben der Stabstelle Corona im Kreis Bad Kreuznach hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) dafür eine mobile Teststation eingerichtet. Nach dem größeren Ausbruch des Virus in Kirn sind laut Stabstelle derzeit einige hundert Menschen in Quarantäne. Diese werden jetzt getestet, weil sie die Quarantäne erst nach einem zweiten negativen PCR-Test-Ergebnis wieder verlassen können. Die Stabstelle hat nach eigenen Angaben inzwischen einen guten Überblick über den Ausbruch des Virus in Kirn. Zuletzt seien weniger Neuinfektionen dazugekommen. Die nächsten Tage würden zeigen, ob der Ausbruch im Griff sei. Im Laufe des Tages soll dann auch entschieden werden, ob die Schulen in der kommenden Woche wieder öffnen können.