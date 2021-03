Das Labor Bioscientia in Ingelheim ist eines von vier Zentren für die Corona-Diagnostik in Deutschland. Anfang März waren die Mitarbeiter mit Tests noch voll ausgelastet, jetzt sieht das anders aus.

Der Ingelheimer Labordienstleister Bioscientia arbeitet bei den Corona-Tests aktuell deutlich unter der Kapazitätsgrenze. Nach Angaben eines Sprechers wird die Testkapazität zurzeit nur ungefähr zu Hälfte genutzt.

Gewappnet falls Bedarf wieder steigt

Mittlerweile könnten bei Bioscientia rund 3.500 Menschen am Tag auf Corona getestet werden. Diese Kapazität sei vor rund einem Monat noch komplett ausgeschöpft worden, so der Sprecher weiter. In dieser Woche seien aber in Ingelheim nie mehr als 2.000 Patienten am Tag getestet worden. Nun sei Bioscientia in der Situation, einen Puffer zu haben, falls die Infektionszahlen nochmal ansteigen sollten.

Tests ausgeweitet

Außerdem hat das Fachlabor damit angefangen, Patienten ohne Symptome zu testen: beispielsweise Bewohner und das Personal von Seniorenheimen. Zudem bietet das Unternehmen auch Labortests zum Nachweis von Corona-Antikörpern an. Bioscientia testet in der Region unter anderem Patienten aus den Kreisen Mainz-Bingen, Bad Kreuznach und Alzey-Worms.