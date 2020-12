per Mail teilen

Besonders junge Menschen fühlen sich seit Beginn der Corona-Pandemie häufiger einsam. Das zeigen erste Ergebnisse einer Studie der Mainzer Unimedizin.

Kontaktbeschränkungen und weniger Möglichkeiten, Hobbys auszuüben - das sind nur einige der Gründe, die die 2.500 Befragten aus ganz Deutschland für ihre Einsamkeit genannt haben. Am meisten belaste die unter 30-Jährigen, dass sie keine Gleichaltrigen mehr treffen können, sagt der Leiter der Klinik für Psychosomatische Medizin der Mainzer Universitätsmedizin, Manfred Beutel.

"Die Teilnehmer unserer Studie verhalten sich in der Pandemie außerordentlich verantwortungsvoll", sagt Beutel dem SWR. Durch die Einschränkungen während der Pandemie fielen soziale Kontakte weg. Gerade in einer Zeit des Aufbruchs und der beruflichen Entwicklung sei ein Netzwerk von Gleichaltrigen aber besonders wichtig. Auch die Familie fehle den Befragten.

Angst um Zukunft und Finanzen

"Gerade die Studierenden trifft Corona hart", sagt Beutel im SWR-Interview. Auch, weil sie sich viele Sorgen um ihre wirtschaftliche Situation machten. Das zeige eine weitere Befragung, die die Forscher speziell unter 3.000 Studierenden der Mainzer Universität durchgeführt haben. Demnach finden es 80 Prozent von ihnen schwierig, dass sie nicht mehr so studieren können wie vorher und dass Auslandssemester und Praktika gefährdet sind. Außerdem sorgten sich viele um ihre finanzielle Situation, da zum Beispiel in der Gastronomie zahlreiche Jobs weggebrochen seien.

Professor Manfred Beutel im SWR-Interview:

Älteren fehlen die Strukturen

Aber auch ältere Menschen leiden unter den Kontaktbeschränkungen. Für sie sei es besonders problematisch, wenn wichtige Strukturen aus dem Alltag wegfielen, so Beutel. Dazu zählten etwa ehrenamtliche Tätigkeiten oder gesellige Treffen - zum Beispiel im Verein oder im Chor.

Ein weiteres Ergebnis der Studie: Frauen leiden unter den Kontaktbeschränkungen mehr als Männer. Warum das so sei, müsse man noch genauer analysieren, so Beutel. Eine denkbare Erklärung sei, dass Frauen grundsätzlich stärker an Sozialkontakten interessiert seien.

Einsamkeit kann zu Depression führen

Das Wichtigste sei, sich Einsamkeit einzugestehen, sagt Beutel. Denn: "Einsamkeit ist ein Mosaikstein auf dem Weg in eine mögliche Depression." Dauerhafte Einsamkeit mache passiv, unsicher und misstrauisch. "Das Problem muss man anerkennen und anpacken." Es gebe viele Wege, mit denen man etwas gegen Einsamkeit tun könne, zum Beispiel könne man über das Internet virtuell Kontakte knüpfen und pflegen.