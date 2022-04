Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist überall in der Region über das Wochenende deutlich gestiegen. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes liegen die Werte in den beiden Städten Mainz und Worms wieder über 1000, in den Kreisen Mainz-Bingen, Alzey Worms und Bad Kreuznach war das bereits in der vergangenen Woche der Fall. In den zuständigen Gesundheitsämtern geht man davon aus, dass für den Anstieg die Osterfeiertagen verantwortlich sind.