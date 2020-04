Die Kontaktsperre bleibt - kleine Geschäfte dürfen aber ab kommender Woche öffnen, Friseure ab Mai, Kneipen und Restaurants bleiben geschlossen. Was bedeutet das für die Region?

Der Alltag wird nur ganz langsam hochgefahren. Wer sich auf größere Veranstaltungen im Sommer gefreut hatte, der guckt nun in die Röhre. Denn diese sind bis zum 31. August in ganz Deutschland untersagt. Das bedeutet unter anderem, keine Festivals und auch keine Nibelungenfestspiele in Worms. Diese sollten eigentlich im Juli und August aufgeführt werden. Der Name des Stücks lautet: "Hildensaga. Ein Königinnendrama". Der Wormser Stadtrat wollte kommende Woche darüber beraten, ob die Festsspiele stattfinden oder nicht. Nun sind ihm Land und Bund zuvorgekommen.

Was die Stadt der Ausfall kostet, ist noch nicht bekannt. Die Geschäftsführung der Nibelungen-Festspiele hatte allerdings schon zu Beginn der Corona-Krise Vertragsabschlüsse ausgesetzt - unter anderem mit Mitgliedern des Ensembles, Handwerkern und anderen Dienstleistern.

Die Nibelungen-Festspiele in Worms fallen in diesem Jahr aus.

Wegen der Corona-Ansteckungsgefahr fällt in diesem Jahr auch das "Jazz und Joy Festival" in der Wormser Innenstadt aus. Das traditionelle Backfischfest - ein Volksfest mit etwa 700.000 Besuchern - steht ebenfalls auf der Kippe. Es ist für Ende August anberaumt.

Weiterhin keine Gottesdienste

Bis zum 19. April wird es auch keine Gottesdienste geben. Im Bistum Mainz fänden bis dahin Betriebsferien statt, sagte ein Sprecher dem SWR. Danach werde man die nächsten Entscheidung treffen. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, kritisierte das Festhalten von Bund und Ländern am Gottesdienst-Verbot. Angesichts erster Lockerungen in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens könne er das nicht nachvollziehen, erklärte Bätzing.

Kririk auch von der IHK Rheinhessen

Die Industrie- und Handelskammer Rheinhessen hat sich nach eigenen Angaben von den Lockerungen in der Corona-Krise mehr erhofft. Präsident Engelbert Günster und Hauptgeschäftsführer Günter Jertz sagten, sie hätten mehr Zugeständnisse erwartet. Vor allem die Größenbegrenzung auf bis zu 800 Quadratmetern stößt bei ihnen auf Kritik. „Wir hatten gehofft, dass die Geschäfte, die Hygieneregeln und Abstandsgebote für Mitarbeiter und Kunden erfüllen, wieder öffnen können“, sagte Günster.

Friseure scharren mit den Hufen

Die Friseure in der Region dürfen ab dem 4. Mai wieder öffnen. Erste Hygienevorschriften seien bereits erarbeitet worden, sagt der Obermeister der Friseur-Innung Rheinhessen, Bernd Kiefer. Man freue sich sehr, dass es wieder los gehe. Allerdings werde es vorerst keine Gesichtsbehandlungen geben. Augenbrauen werden auch nicht gezupft und gefärbt, den Bart müssen sich Männer erst einmal selbst weiter schneiden.

Dafür werden aber wieder mobile Friseure in Rheinhessen unterwegs sein. Darüber dürften sich vor allem ältere Menschen freuen. Um die Kundinnen und Kunden zu schützen, werden die Friseurinnen und Friseure bei ihren Hausbesuchen wahrscheinlich Schutzanzüge und Mundschutz tragen. Die Innung habe bereits damit begonnen, entsprechendes Material zu bestellen. Da das alles Geld kostet, wird in der Innung darüber nachgedacht, einen Hygienezuschlag zu erheben.

Virtuelle Lehrräume an der Uni

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz hat zu Beginn des Sommersemesters für alle Veranstaltungen virtuelle Lernräume eingerichtet. Über die sogenannte Online-Plattform Moodle können nach Angaben einer Sprecherin Studierende ab dem Semesterbeginn am 20. April ihre Lerninhalte abrufen. Die Hochschule Mainz bietet nach eigenen Angaben bereits seit Mitte März digitale Lehre an – unter anderem mit Videokonferenzen. Außerdem hätten die Studierenden einen Online-Zugang zur Bibliothek.