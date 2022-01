Diese Corona-Regeln gelten in Mainz für Sportveranstaltungen

In Mainz gelten neue Regeln für Sportveranstaltungen. Um Fanbewegungen in Corona-Zeiten zu verhindern, darf nur kommen, wer seinen Hauptwohnsitz in der Region hat.

"Wir wollen Sportveranstaltungen in einem gewissen Maße ermöglichen", sagte Pressesprecher Ralf Peterhanwahr am Freitag. Die Stadt Mainz habe deshalb die Sportvereine über die neuen Regeln informiert. Bei Veranstaltungen in Hallen gelten: Die 2G+ Corona-Regel, Kontakterfassung am Eingang und der Peronalausweis muss auch vorgelegt werden. Denn es darf nur in die Hallen und Stadien, wer seinen Hauptwohnsitz in Mainz, Wiesbaden, den Kreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms hat. Wer zum Beispiel im Kreis Bad Kreuznach lebt oder im Rheingau-Taunus-Kreis kommt nach Angaben der Stadt nicht rein.

Diese Regelung gilt nun sowohl für Spiele der Basketballerinnen vom ASC Theresianum, die in der 2. Bundesliga spielen, als auch für die Ringer des ASV Mainz oder den Fußballbundesligisten 1. FSV Mainz 05. Im Netz sorgte das auch für Kritik.

Lieber weniger Zuschauer als gar keine

Vorstandssprecher Dominique Liggins vom ASC Theresianum sagte dem SWR, in der vergangenen Woche hätten sie keine Zuschauer gehabt. "Wir sind froh, dass wir überhaupt wieder Zuschauer zulassen dürfen. Wir hatten uns bereits an das Land und die Stadt Mainz gewandt und vorgeschlagen, die Spiele nur auf regionale Gäste zu begrenzen." Der Wehrmutstropfen: In den Mannschaften des ASC Theresianums gibt es Eltern deren Kinder in der Jugend-Bundesliga-Mannschaft spielen. Die Eltern dürfen nun in Mainz nicht mehr bei Spielen dabei sein, weil sie in Koblenz leben.

Nur wenige Gastmannschaften dürfen Fans mitbringen

Die Handballerinnen vom 1.FSV Mainz 05 spielen in der 2. Bundesliga. Pressesprecher Norbert Roth, sagte: "Wir sind froh, dass wir wieder ein paar Zuschauer haben und glauben nicht, dass sie uns die Halle einrennen. Es ist aber schwierig, den Gastmannschaften zu sagen, dass sie ihre Leute zuhause lassen müssen." Bei den Handballerinnen gibt es Spielerinnen in der Mannschaft, die nicht aus Mainz kommen. Sie dürfen zwar spielen, ihre Angehörigen aber nicht in die Halle. "Unsere Spielerinnen sind da aber professionell, haben Verständnis und sind froh über jeden Zuschauer."