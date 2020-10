Weniger Teilnehmer bei Veranstaltungen, Einschränkungen bei Sportveranstaltungen, Maskenpflicht für Schüler: Die Stadt Mainz hat auf die hohen Corona-Zahlen reagiert und ihre Maßnahmen verschärft.

Die Stadt teilte am Mittwochabend mit, ab Mitternacht dürften bei privaten Feierlichkeiten wie Hochzeiten oder Geburtstagen statt 20 nur noch 10 Personen gleichzeitig zusammenkommen. Die Teilnehmerzahl von Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen wird danach auf maximal 50 begrenzt, im Freien dürfen sich nur noch 100 Personen versammeln. Außerdem ordnete die Stadt an, dass nach den Herbstferien an den weiterführenden städtischen Schulen durchgängig eine Maskenpflicht gelten soll - also auch während des Unterrichts im Klassenraum.

Die Stadt Mainz empfiehlt zudem, Martinsumzüge wegen der hohen Infektionszahlen in diesem Jahr nicht durchzuführen. Auch für die Sportanlagen im Freien gibt es Einschränkungen: auf den Basketball-, Bolz- oder Bouleplätzen dürfen nur noch maximal fünf Personen oder Menschen aus zwei Hausständen gleichzeitig spielen.

Lockerungen bei Bordellen

Die Einschränkungen für Bordelle werden hingegen gelockert. Das grundsätzlich weiter gültige Prostitutionsverbot kann für Etablissements mit individuellem Hygienekonzept unter bestimmten Bedingungen aufgehoben werden. Die Stadt hatte zuvor einen Rechtsstreit gegen einen Bordell-Betreiber verloren.

"Situation weiter sehr ernst"

Mit aktuell 85 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage ist die Landeshauptstadt derzeit eine der am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Kommunen in Rheinland-Pfalz. "Wir verbleiben auf einem sehr hohen Infektionsniveau", erklärte Sozialdezernent Eckart Lensch (SPD). "Die Situation muss daher weiterhin als sehr ernst bezeichnet werden."