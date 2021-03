Der Unterricht an der Wormser Karmeliter-Realschule plus ist nach wie vor stark eingeschränkt. Eine Schülerin war Anfang der Woche positiv auf Corona getestet worden.

In der Folge musste nicht nur die Klasse der Schülerin, sondern insgesamt auch neun Lehrkräfte in Quarantäne. Schulleiter Günter Barth sagte dem SWR, dass sich vier unterschiedliche Gesundheitsämter mit den Lehrern beschäftigt haben, je nach Wohnort.

Die Ämter mussten sich zunächst auf einheitliche Quarantäneregelungen einigen, so dass nun feststeht, dass die Lehrkräfte bis Mitte nächster Woche in Quarantäne bleiben. Insgesamt fallen so über 200 Stunden Unterricht aus. Dies könne das verbliebene Kollegium nicht auffangen, so Barth. Deshalb, müsse täglich eine weitere Klasse zu Hause bleiben, weil es für sie keine Lehrkraft gebe.

Trotz Urlaub im Risikogebiet zur Schule

Insgesamt mussten 40 Schüler und elf Lehrer der Karmeliter-Realschule-Plus und der Neusatz-Grundschule in Worms in Quarantäne. Zwei Schülerinnen waren wohl in einem Risikogebiet im Urlaub - und sind trotzdem in die Schule gegangen. Sie wurden später positiv auf Corona getestet. In welchem Risikoland die beiden infizierten Schülerinnen waren, teilte die Kreisverwaltung Alzey-Worms nicht mit.

Die Situation sorge für Ärger, so die Kreisverwaltung Alzey-Worms. Der Vorfall hätte vermieden werden können, wenn die Mädchen sich an die Corona-Verordnung gehalten hätten. Nach dem Infektionsschutzgesetz muss sich jeder, der in einem Risikogebiet war, testen lassen und zuhause bleiben, bis das Ergebnis vorliegt.

Bußgeld droht wegen Quarantäne-Verstoß

Der Verstoß gegen die Quarantäne-Vorschriften hat Konsequenzen für die Familien der Schülerinnen. Der Landrat des Kreises Alzey-Worms, Heiko Sippel (SPD), hat angekündigt, dass er rechtliche Schritte einleiten wird - zurzeit werde geprüft, ob beim Ordnungsamt oder bei der Staatsanwaltschaft. Laut Corona-Bekämpfungsverordnung ist eine Geldstrafe bis zu 25.000 Euro möglich.

Reaktionen vom Gymnasium Mainz-Oberstadt

Am Gymnasium Mainz-Oberstadt waren bisher 107 Schüler und sechs Lehrer in Quarantäne, weil eine Schülerin positiv auf Corona getestet wurde. Am Donnerstag wurden erste Testergebnisse bekannt, sie waren negativ, wie die Schulleitung auf ihrer Internetseite bekannt gab. Trotzdem müssen die Schüler noch weiter in Quarantäne bleiben, heißt es weiter. Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen hat die Testergebnisse noch nicht bestätigt.