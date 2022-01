Wieder Corona-Proteste und Gegendemonstrationen

In Rheinhessen und an der Nahe hat es am Abend erneut Proteste gegen die Corona - Maßnahmen und Gegenkundgebungen gegeben. Die Polizei zählte 27 Versammlungsorte in der Region.

Die meisten Menschen kamen offenbar in Bad Kreuznach zusammen, obwohl dort nicht angemeldete Kundgebungen verboten waren. Nach Angaben der Polizei gingen etwa 700 Menschen auf die Straße, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Die Polizei stellte zwei Strafanzeigen und prüft weitere Ermittlungsverfahren.

In Worms zählte die Polizei rund 500 Teilnehmer einer nicht angemeldeten aber friedlich verlaufenden Demonstration. In Mainz protestierten nach Angaben der Polizei rund 350 Menschen. Denen standen rund 150 gegenüber - ihr Protest richtete sich gegen die Corona-Kritiker.

Laut Polizei zündeten sie Pyrotechnik und es kam in Mainz zu Sitzblockaden. Auch in anderen rheinhessischen Städten und Gemeinden kam es zu Kundgebungen gegen die Corona Auflagen teilweise mit Gegendemonstrationen. Orte waren unter anderem Bingen, Oppenheim, Bodenheim, Nieder-Olm, Osthofen Wörrstadt, Eich und Saulheim.