Erneut Proteste gegen Corona-Maßnahmen in der Region

Die Polizei rechnet auch heute Abend wieder mit zahlreichen Protesten rund um die Corona-Maßnahmen. Als einzige Kommune in der Region hatte Bad Kreuznach diese sogenannten "Montagsspaziergänge" vergangene Woche verboten. Rund 800 Menschen hatten letzten Montag in Bad Kreuznach protestiert. Dabei habe sich aber kaum jemand an die Masken- und Abstandspflicht gehalten, so die Stadt. Deshalb sei jetzt nur noch das Verbot geblieben. Wer dagegen verstoße, müsse mit hohen Geldstrafen rechnen. Weitere Verbote in anderen Kommunen sind nach SWR-Informationen bislang nicht geplant. Die Polizei rechne erneut in mehr als 20 rheinhessischen Gemeinden mit größeren und kleineren Versammlungen und werde mit einer entsprechenden Anzahl von Beamten vor Ort sein, so ein Sprecher. In einigen Städten und Orten wird es auch Gegenproteste von Unterstützern der Corona-Maßnahmen geben, unter anderem auf dem Bad Kreuznacher Kornmarkt.